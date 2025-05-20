Туркменская биржа провела сделки на 241 тысячу долларов и 53 миллиона манатов

На прошлой неделе на Государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана было зарегистрировано 17 сделок. Об этом сообщила туркменская пресса.

Как отмечается в сообщении, представители бизнес-кругов Турции и Афганистана приобрели базовое масло, произведенное на предприятии государственного концерна «Туркменнефть».

Турецким предпринимателям была реализована хлопчатобумажная пряжа. Общая стоимость этих сделок составила более 241 тысячи долларов США.

Для внутреннего рынка местные предприниматели закупили нефтяной дорожный битум, полипропилен (производства государственного концерна «Туркменнефть»), хлопчатобумажную ткань и пряжу, отходы текстильного производства, а также неотбеленную бязь. Общая стоимость этих приобретений превысила 53 миллиона манатов.