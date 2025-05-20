Туркменистан развивает сотрудничество с миссией ООН в Афганистане

15 мая в здании Генерального консульства Туркменистана в городе Герат состоялась встреча между руководителем представительства Миссии ООН по оказанию помощи Афганистану (МООНСА) госпожой Томоко Кутоба и Генеральным консулом Туркменистана Батыром Ёловым, сообщила Turkmenportal пресс-служба туркменского генконсульства.

Стороны обсудили ключевые вопросы взаимодействия и констатировали высокий уровень многопланового сотрудничества между Туркменистаном и Миссией ООН по содействию Афганистану.

В ходе переговоров участники отметили значимые инициативы Правительства Туркменистана по продвижению строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан, линий электропередач и оптоволоконных коммуникационных систем. Также обсуждалось увеличение интенсивности железнодорожного сообщения между странами.

По итогам встречи представители подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении сотрудничества и наполнении его новым содержанием.