Новый международный аэропорт Балканабада начал принимать внутренние рейсы

АООТ «Авиакомпания «Туркменистан» запустило регулярные внутренние рейсы через новый международный аэропорт Балканабада. С 19 мая 2025 года воздушная гавань начала обслуживать пассажиров со всех регионов страны.

Как сообщали ранее, авиакомпания временно приостанавливает выполнение всех рейсов в направлении города Туркменбаши. Под приостановку попали маршруты Ашхабад – Туркменбаши – Ашхабад, Туркменабад – Туркменбаши – Туркменабад, Мары – Туркменбаши – Мары и Дашогуз – Туркменбаши – Дашогуз.

Вместо них АООТ «Авиакомпания «Туркменистан» запустило альтернативные рейсы с аналогичной структурой маршрутов, заменив Туркменбаши на Балканабат. Теперь пассажиры могут воспользоваться следующими направлениями: Ашхабад – Балканабат – Ашхабад, Туркменабат – Балканабат – Туркменабат, Мары – Балканабат – Мары и Дашогуз – Балканабат – Дашогуз.

Первые пассажиры, воспользовавшиеся услугами воздушной гавани, активно делятся положительными впечатлениями в социальных сетях, отмечая современную инфраструктуру, комфортные условия и высокий уровень обслуживания в новом терминале.