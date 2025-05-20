Николае Дан победил на выборах президента Румынии с 53,6% голосов

По итогам подсчета 100% бюллетеней Николае Дан одержал победу на президентских выборах в Румынии, набрав 53,6% голосов избирателей. Действующий мэр Бухареста уже выступил перед своими сторонниками с победной речью, сообщает rtvi.com.

«Это победа для тысяч и тысяч людей, которые поддерживали кампанию в эти дни и верили, что Румыния может измениться в правильном направлении», — заявил новоизбранный президент.

Его оппонент, лидер партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион, получил 46,4% голосов. Симион признал поражение и поздравил Дана с победой.

«Мы продолжим нашу борьбу за свободу и наши великие ценности вместе с другими патриотами, суверенистами и консерваторами по всему миру. Возможно, мы проиграли битву, но мы точно не проиграем», — написал политик в социальной сети X.

Примечательно, что среди зарубежной румынской диаспоры Симион пользовался большей поддержкой — за него проголосовали 55,86% избирателей, проживающих за пределами страны.