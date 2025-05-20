На западе Туркменистана обсудили совершенствование работы школьных библиотек

На днях в Балканской велаятской библиотеке прошла методическая конференция на тему «Задачи и пути дальнейшего совершенствования работы школьных библиотек», организованная совместно с Главным управлением образования Балканского велаята.

В конференции приняли участие руководители районных и городских отделов образования региона, средних школ города Балканабата, библиотек, соответствующие специалисты, ведущие преподаватели.

Представитель Главного управления образования Балканского велаята А.Бердиев в своем выступлении подчеркнул, что учителя и сотрудники библиотек должны сообща работать над улучшением работы школьных библиотек, а интерес и увлечение подрастающего поколения книгами должны формироваться общими усилиями родителей, учителей и сотрудников библиотек.

Участники конференции ознакомились с работой Балканской велаятской библиотеки, осмотрели читальные залы, обсерваторию и электронную библиотеку.

В конце конференции участники обменялись мнениями по актуальным вопросам, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.