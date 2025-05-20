Молодые поэты из Туркменистана примут участие в международном фестивале под эгидой ТЮРКСОЙ

Молодые поэты из Туркменистана примут участие в международном фестивале, который пройдет в кыргызском городе Ош. Об этом сообщает Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана.

Фестиваль, посвященный 85-летию со дня рождения известного кыргызского поэта Жолона Мамытова, пройдет с 28 по 30 мая под эгидой ТЮРКСОЙ и будет называться «Жашыл аалам» («Зеленый мир»).

В фестивале ожидается участие молодых поэтов из Азербайджана, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.