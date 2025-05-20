Делегация Туркменистана участвует во Всемирном форуме образования в Лондоне

Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра образования Азатом Атаевым принимает участие в работе Всемирного форума образования (Education World Forum), который стартовал 18 мая в Лондоне.

Ежегодно форум собирает на одной площадке высокопоставленных представителей системы образования более чем из 100 стран мира, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

В первый день форума туркменская делегация приняла участие в стратегической сессии, посвящённой созданию инклюзивных, устойчивых и результативных систем образования. На этой сессии представители компании Apple представили новейшие подходы к внедрению цифровых решений в учебный процесс, в частности — опыт использования планшетов, образовательных приложений и программ «Everyone Can Create» и «Everyone Can Code» в школах по всему миру.

Особое внимание участников сессии привлекло выступление директора департамента образования и навыков Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Андреаса Шляйхера, который отметил, что повышение базовых навыков учащихся до уровня, соответствующего среднему результату международного исследования PISA (примерно 420 баллов), способно принести странам колоссальные экономические дивиденды.

Далее в рамках мероприятий первого дня состоялась встреча туркменской делегации с представителями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Обсуждались перспективы сотрудничества в сфере оценки качества образования. Туркменская сторона подтвердила, что цели исследования PISA включены в «Концепцию совершенствования методики преподавания по общеобразовательным программам в Туркменистане до 2028 года». Стороны договорились обсудить возможность изучения методики проведения исследования PISA.

Также состоялась рабочая встреча с представителями международного агентства Times Higher Education (THE), специализирующегося на рейтинге университетов. В ходе беседы обсуждались пути развития международного академического имиджа туркменских вузов. Представители THE предложили провести онлайн-семинар для туркменских вузов, посвящённый улучшению позиций в международных рейтингах.

Участие делегации Туркменистана в работе форума продолжается, отмечает источник.