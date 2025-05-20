Гурбангулы Бердымухамедов провел телефонный разговор с Вице-президентом ОАЭ

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел телефонный разговор с Вице-президентом, заместителем Премьер-министра, министром по делам Аппарата Президента ОАЭ шейхом Мансуром бин Зайедом Аль Нахайяном, сообщает TDH.

В ходе беседы стороны отметили высокий уровень туркмено-эмиратских отношений, основанных на принципах дружбы, взаимоуважения и поддержки.

Гурбангулы Бердымухамедов акцентировал внимание на значительных перспективах расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества, указав на устойчивый рост показателей товарооборота между странами.

Собеседники обсудили реализацию совместных проектов в интересах народов двух государств. Вице-президент ОАЭ подчеркнул, что достигнутые соглашения свидетельствуют об активном развитии межгосударственного взаимодействия в различных областях, особенно в топливно-энергетическом секторе.