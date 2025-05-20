В Ашхабаде рассмотрели порядок очередности издания учебников

В Ашхабадской средней медицинской школе им. И.Ганди 16 мая состоялось очередное заседание учебно-методического Совета средних профессиональных учебных школ городов Аркадаг, Ашхабад и Ахалского велаята. Заседание было посвящено строгому соблюдению системного подхода в подготовке учебных книг и пособий на всех этапах образовательного процесса.

На заседании рассматривалось Положение о порядке очередности издания учебных книг и учебных пособий, утвержденное приказом № 98 министра образования, от 20 марта 2024 года. Об этом сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

Участники заседания были ознакомлены с основными требованиями, предъявляемыми к учебным изданиям.

В заключение была подчеркнута необходимость строгого контроля со стороны руководителей учебных заведений за исполнением плана издания учебников.

В качестве примера были представлены учебные книги, образцы написания рецензий на них, отмечает источник.