Президент Туркменистана поручил подготовить проект Госбюджета на 2026 год

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Постановление о подготовке проекта Государственного бюджета на 2026 год, основных направлений социально-экономического развития и инвестиционной программы страны, сообщает TDH.

Соответствующий документ был подписан в рамках реализации «Программы Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны в 2022-2028 годах» и в соответствии с Бюджетным кодексом страны.

Согласно Постановлению, Министерству финансов и экономики поручено организовать работу по подготовке указанных проектов и представить их в Кабинет Министров до 1 ноября 2025 года.

Ведомству также предписано до 1 июня 2025 года направить в министерства, ведомства, хякимлики велаятов, городов Ашхабад и Аркадаг необходимые расчётные формуляры и методические указания для составления проектов.

Для выполнения поставленных задач будет создана специальная рабочая группа из профильных специалистов.