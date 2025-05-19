Президент Туркменистана поздравил соотечественников с Днем Конституции и Государственного флага

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил граждан страны с Днем Конституции и Государственного флага, сообщает TDH.

«Конституция и Государственный флаг Туркменистана являются символами формировавшейся в течение сотен лет национальной государственности», – говорится в обращении главы государства.

В своем поздравлении Президент отметил, что Туркменистан продолжает демократизацию государственной и общественной жизни, опираясь на Основной Закон, вобравший национальную и мировую практику государственного устройства.

По случаю национального праздника, который отмечается в Международный год мира и доверия, в стране проходят культурно-массовые мероприятия у Монумента Конституции и Главного флагштока Ашхабада, на площадях с главными флагштоками города Аркадаг, административных центров регионов, Национальной туристической зоны «Аваза», городах и сёлах страны.

Президент также напомнил, что 21 марта 2025 года на 61-м пленарном заседании 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята Резолюция «О постоянном нейтралитете Туркменистана», что «продемонстрировало усилия страны по утверждению мира и дружбы».

В обращении подчеркивается, что Туркменистан продолжит укреплять свои позиции как демократического, правового и светского государства на международной арене.