Дубль Аннадурдыева помог «Аркадагу» обыграть «Шагадам» в матче 11-го тура чемпионата Туркменистана

«Аркадаг» нанес поражение «Шагадаму» в матче 11-го тура чемпионата Туркменистана по футболу. Встреча в Туркменбаши завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей дублем отметился Алтымурад Аннадурдыев, еще по голу на счету Мекана Сапарова и Велмурата Баллакова. Единственный мяч в составе «Шагадама» забил Ашир Джумадурдыев.

Победа позволила «Аркадагу» набрать 24 очка и подняться на первую строчку в турнирной таблице Высшей лиги. Туркменбашинцы имеют в своем активе 21 очко и расположились на 3-м месте.

В других матчах игрового дня были зафиксированы две нулевые ничьи. «Ашхабад», играя в большинстве с 24-й минуты, не смог поразить ворота «Копетдага» (0:0), а «Мерв» не справился с обороной «Небитчи» (0:0).

В нижней части турнирной таблицы картина такая: «Ашхабад» занимает 5-е место, имея матч в запасе и 11 очков в своем активе, далее идут «Мерв» и «Небитчи», у них в активе по 9 очков, замыкает таблицу «Копетдаг» с 5 очками.