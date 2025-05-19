Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с главой представительства АБР в Туркменистане

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял директора постоянного представительства Азиатского банка развития (АБР) в Туркменистане Артура Андрисяка, передает TDH.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в рамках Стратегии партнерства с Туркменистаном на 2024-2028 годы, утвержденной Советом правления АБР и одобренной правительством страны. Документ предусматривает взаимодействие по трем ключевым направлениям: содействие переходу к «зеленой» экономике, повышение конкурентоспособности через диверсификацию и развитие частного предпринимательства, а также поддержка структурных и институциональных преобразований.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что до настоящего времени при участии АБР в Туркменистане успешно реализованы два проекта в энергетической и железнодорожной отраслях. Кроме того, банк оказывает республике техническую помощь в различных секторах на общую сумму 12 миллионов долларов США.

Артур Андрисяк подчеркнул, что в текущем году, объявленном по инициативе Туркменистана Международным годом мира и доверия, исполняется 25 лет сотрудничеству между АБР и Туркменистаном.