Глава Халк Маслахаты Туркменистана ознакомился с ходом застройки города Аркадаг

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в город Аркадаг, где ознакомился с ходом реализации проектов второго этапа строительства нового города, передает TDH.

В рамках поездки Председателю Халк Маслахаты были представлены проекты различных городских объектов, включая проспект «Ahalteke atlar», мечеть, железнодорожный и автовокзал, а также реконструируемый мост на проспекте Гёкдепе.

Гурбангулы Бердымухамедов изучил предложения по установке скульптур и ограждений на территории строящегося парка, а также проекты по внедрению солнечных панелей для выработки энергии из возобновляемых источников.

Председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Дерьягельды Оразов доложил о динамике работ в рамках второй очереди застройки. По ряду проектов Национальный Лидер высказал замечания и внес коррективы, в частности, по оформлению моста.