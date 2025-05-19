В Туркменистане готовятся отметить Праздник туркменского ковра

В Туркменистане идет подготовка к торжествам, которые пройдут в честь Праздника туркменского ковра.

Как доложил на заседании Правительства вице-премьер Н.Атагулыев, по этому случаю будет организована выставка ковров и ковровой продукции, в её рамках пройдёт церемония чествования внёсших достойный вклад в развитие и совершенствование национального коврового искусства ковровщиц, удостоенных почётного звания «Türkmenistanyň at gazanan halyçysy».

Также предусматривается проведение XXV заседания Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра с участием известных ценителей ковров мира, ученых и специалистов.

В данной связи вице-премьер представил на рассмотрение главы Туркменистана соответствующее предложение.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в стране придается особое значение развитию и совершенствованию искусства ковроделия. Глава государства поручил вице-премьеру обеспечить высокий уровень мероприятий, приуроченных к Празднику туркменского ковра, а также выставки ковровой продукции и заседания Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра, сообщает ТДХ.