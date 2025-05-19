В мае в Ашхабаде состоятся музыкальные фестивали

На состоявшемся вчера заседании Правительства Туркменистана вице-премьер Б.Сейидова доложила о подготовке к фестивалям, которые пройдут в Ашхабаде до конца мая.

Так, в туркменской столице будут организованы:

19-21 мая — международный фестиваль «Мелодия мира» в целях широкой популяризации национальных ценностей, взаимообогащения культур;

29-31 мая – песенно-музыкальный фестиваль «Мелодия мира, мелодия дружбы, братства».

В рамках фестивалей предусматривается организовать концерты, творческие встречи и мастер-классы, а также экскурсии для гостей.

В этой связи на рассмотрение главы государства было представлено соответствующее предложение.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что в стране на постоянной основе проводятся различные мероприятия, связанные с Международным годом мира и доверия. В данном контексте глава государства поручил вице-премьеру должным образом подготовиться к международному фестивалю «Мелодия мира», а также к песенно-музыкальному фестивалю «Мелодия мира, мелодия дружбы, братства» молодёжного симфонического оркестра и объединённого детского хора, обеспечив их высокий организационный уровень, сообщает ТДХ.