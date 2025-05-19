В городе Аркадаг подписан Меморандум о сотрудничестве с Азиатским банком развития

Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана и Азиатским банком развития (АБР) подписан при участии Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, передает TDH.

Документ направлен на развитие сотрудничества в энергетической, водной и градостроительной отраслях в городе Аркадаг, построенном в соответствии с концепцией «умного» и «зеленого» города с применением современных технологий и цифровых решений.

Меморандумом предусмотрено внедрение технологий по экономии воды и энергии, развитию возобновляемых источников энергии и повторному использованию водных ресурсов, а также обмен передовым опытом в реализации новых проектов по указанным направлениям.

По завершении церемонии подписания директор постоянного представительства АБР в Туркменистане Артур Андрисяк отметил особую роль руководства страны в продвижении инвестиционных проектов, реализуемых совместно с банком. Также было предложено организовать торжественное мероприятие по случаю 25-летия сотрудничества АБР с Туркменистаном.