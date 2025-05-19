В Ашхабаде состоялась встреча с китайскими учёными

На базе Национального института пустынь, растительного и животного мира состоялась встреча туркменских и китайских учёных.

Китайскую сторону представляла делегация от Синьцзянского института экологии и географии Академии наук КНР во главе с директором, профессором Абудувайли Джилили, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Стороны поделились информацией о профильной работе научных центров Туркменистана и КНР, обсудили планирование совместных исследований. Также были организованы презентации с пояснениями, по итогам которых развернулись дискуссии, консультирование и обмен мнениями по широкому кругу вопросов области пустыноведения.

Это первый ознакомительный визит китайских ученых в рамках Соглашения о сотрудничестве между двумя институтами, подписанного в сентябре прошлого года. В ходе визита делегация КНР посетила научно-экспериментальные полевые площадки Национального института пустынь, растительного и животного мира, в том числе расположенный в Центральных Каракумах участок «Каррыкуль».