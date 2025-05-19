Авиакомпания «Туркменистан» приостанавливает рейсы в Туркменбаши

С 19 мая 2025 года АООТ «Авиакомпания «Туркменистан» временно приостанавливает выполнение всех рейсов в направлении города Туркменбаши.

Под приостановку попадают следующие маршруты: Ашхабад – Туркменбаши – Ашхабад, Туркменабад – Туркменбаши – Туркменабад, Мары – Туркменбаши – Мары и Дашогуз – Туркменбаши – Дашогуз, сообщает сайт turkmenistanairlines.tm.

Одновременно с этим авиакомпания запускает альтернативные рейсы с аналогичной структурой маршрутов, но с заменой Туркменбаши на Балканабат: Ашхабад – Балканабат – Ашхабад, Туркменабат – Балканабат – Туркменабат, Мары – Балканабат – Мары и Дашогуз – Балканабат – Дашогуз.

Пассажирам, уже имеющим билеты на отмененные рейсы, предоставляется возможность полного возврата средств или бесплатного переоформления на новые маршруты через Балканабат. Для этого можно обратиться в любой пункт продажи авиабилетов на территории Туркменистана или воспользоваться официальным сайтом авиакомпании turkmenistanairlines.tm, если билеты были приобретены онлайн.

По всем вопросам пассажиры могут обратиться по следующим телефонам: 39-17-17, 23-03-18, 23-03-15, 37-84-52, 37-84-32.