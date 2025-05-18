Туркменистан представил свой опыт цифровизации образования на конференции в Ухани

Официальная делегация Туркменистана во главе с заместителем министра образования Александром Амановым приняла участие во Всемирной конференции по цифровому образованию (World Digital Education Conference), проходившей с 14 по 16 мая в городе Ухань Китайской Народной Республики (провинция Хубэй).

Девиз конференции был «Развитие и трансформация образования: эпоха интеллекта».

На пленарном заседании представитель Туркменистана поделился национальным опытом цифровизации образования. В частности, было отмечено, что в стране реализуется Концепция развития цифрового образования на 2017–2025 годы, в рамках которой внедряются электронные платформы, образовательные сети, система электронных библиотек, технологии AR/VR, а также электронное управление учебными заведениями.

Делегация Туркменистана особо отметила изучение китайского опыта в рамках сотрудничества с Пекинским педагогическим университетом (BNU) и Центральным педагогическим университетом Китая (CCNU), а также реализацию совместной дорожной карты с Институтом информационных технологий в образовании ЮНЕСКО на 2024–2025 годы.

Туркменистан на конференции выразил готовность к сотрудничеству в рамках инициативы Альянса цифровых общественных благ. Туркменские представители поддержали идею создания международной онлайн-платформы для совместной разработки стандартов цифрового образования и аналитических инструментов, отмечает источник.

В рамках форума работала специализированная выставка, на которой были представлены инновационные технологии, в том числе интеллектуальные образовательные платформы, решения на основе искусственного интеллекта и анализа больших данных, а также цифровые ресурсы и инструменты оценки качества образования.

В мероприятии приняли участие представители более 100 стран, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.