Президент Туркменистана провел очередное заседание Правительства
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел в субботу очередное заседание Кабинета Министров в формате видеоконференции. На совещании были рассмотрены вопросы государственной важности, передает TDH.
В начале заседания выступила председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова. Она проинформировала о проводимой законотворческой деятельности, а также о работе по развитию сотрудничества с парламентами зарубежных стран и международными организациями.
Глава государства подчеркнул важность дальнейшего совершенствования законодательной системы страны и проведения эффективной работы по подготовке проектов новых законов.
Затем вице-премьеры и генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров представили отчеты о работе курируемых ими структур, результатах деятельности, мерах по дальнейшему развитию соответствующих отраслей национальной экономики, исполнении ранее данных поручений, внешнеполитической и международной деятельности, а также о предстоящих мероприятиях и подготовке к ним.
Заслушав отчеты, Президент Сердар Бердымухамедов дал конкретные поручения и указания руководителям различных отраслей по вопросам дальнейшего развития секторов национальной экономики и международного сотрудничества.
В завершение заседания глава государства напомнил членам правительства, что 18 мая в стране торжественно отмечается День Конституции и Государственного флага Туркменистана.
– Этот праздник укрепляет наше единство и сплоченность в работе, направленной на дальнейшее процветание независимой Родины, – отметил Президент, пользуясь случаем сердечно поздравив всех с Днем Конституции и Государственного флага.