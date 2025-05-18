Председатель Меджлиса Туркменистана провела встречу с послом Саудовской Аравии

Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова провела встречу с послом Королевства Саудовская Аравия Амером бин Али Аль-Шехри, на которой обсуждались вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества. Об этом сообщается на официальном сайте Меджлиса Туркменистана.

Гулманова поздравила посла с назначением на высокую должность и пожелала ему больших успехов в укреплении дружественных и партнерских отношений между Туркменистаном и Королевством Саудовская Аравия.

Дипломат был ознакомлен с основными направлениями внутренней и миролюбивой внешней политики независимого, постоянно нейтрального Туркменистана, а также с работой национального парламента.

Стороны отметили важность совершенствования работы Межпарламентских групп дружбы, активизации связей между профильными комитетами, молодыми и женщинами-парламентариями, а также проведения совместных мероприятий, направленных на организацию встреч и консультаций на парламентском уровне.

С удовлетворением было отмечено наличие широких возможностей для обмена опытом в совершенствовании национального законодательства и парламентской деятельности, ознакомления с потенциалом сотрудничества двух государств и укрепления дружественных отношений между народами.

Стороны выразили готовность к дальнейшему развитию межгосударственных отношений, основанных на принципах взаимного уважения, равноправия и доверия.