Праздничная художественная выставка открылась в Ашхабаде

В честь Дня Конституции и Государственного флага Туркменистана в Выставочном зале художественных выставок Ашхабада открылась праздничная экспозиция.

На выставке представлены работы туркменских художников, посвященные беломраморной туркменской столице, «умному» городу Аркадагу, красоте туркменской природы, богатству и щедрости древней земли, многогранности и уникальности истории и культуры туркменского народа.

Свои работы представили такие художники, как Сульгун Гурбандурдыева, Азиза Овезмурадова, Байрамгельды Гельдыев, Овезмухаммет Мамметнуров, Хамида Набиева, Тойли Чопанов, Мяхрибан Джумаева и другие.

Данная экспозиция открывает собой цикл выставок, посвященных национальному празднику, в музеях и галереях столицы, сообщает «Туркменистан: Золотой век».