Постпред Туркменистана при СНГ в составе делегации посетил выставку «Дорога к Победе»

Посол, постоянный полномочный представитель Туркменистана при уставных и других органах СНГ Назаргулы Шагулыев в составе делегации Исполнительного комитета СНГ и членов Совета постпредов посетил выставку «Дорога к Победе», открывшуюся в Минском международном выставочном центре «БелЭкспо».

В экспозиции, посвященной 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, представлены более 600 уникальных экспонатов. Это подлинные предметы из Музея истории Великой Отечественной войны, а также еще 24 музеев республики, сообщается на сайте Исполкома СНГ.

Композиционным центром выставки является воссозданная площадь Победы. Вокруг нее представлены тематические блоки в хронологической последовательности: «Нападение фашистской Германии на Советский Союз. Героическая оборона Брестской крепости. Оборонительные бои на территории Беларуси»; «Геноцид белорусского народа»; «Партизанская борьба на территории Беларуси»; «Ключевые сражения на фронтах Великой Отечественной войны (Битва за Москву, Сталинградская битва, Курская битва)»; «Освобождение Беларуси»; «Освобождение Европы. Разгром фашистской Германии. Итоги войны»; «Сохранение памяти о Великой Отечественной войне в Беларуси».

Экспозиция интерактивна: различные карты, фильмы, терминалы, голограммы.

Мультимедийные средства также использованы при рассказе о крупнейших сражениях на фронтах – Сталинградской и Курской битвах.

Здесь представлены предметы, принадлежавшие узникам лагеря смерти Тростенец — самого крупного, который существовал на территории Советского Союза. Он находился всего в 10 км от Минска.

На полях выставки проводятся культурные мероприятия с участием звезд белорусской эстрады и творческих коллективов из разных регионов страны.