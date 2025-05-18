Павильон Туркменистана вошел в тройку лидеров на Expo 2025 в Японии

Павильон Туркменистана занял третье место в рейтинге самых впечатляющих национальных экспозиций на Всемирной выставке Expo 2025 в Осаке по итогам опроса, проведенного японским телеканалом ABC Television (Asahi Broadcasting Corporation). В опросе приняли участие 100 посетителей выставки, первые два места заняли павильоны Франции и Кувейта.

Как отмечают корреспонденты телеканала, особое внимание привлекает архитектурное решение туркменского павильона – фасад здания особенно эффектно выглядит в вечернее время, когда на его стене появляется проекция белого скакуна, что делает павильон еще более элегантным и запоминающимся.

Внутренняя экспозиция представляет посетителям предметы быта и продукты питания, используемые в повседневной жизни жителей Туркменистана. Особый интерес у японской аудитории вызвали учебники японского языка, которые используются в туркменских начальных школах.

В репортаже также отмечается гастрономическая составляющая экспозиции. Журналисты высоко оценили традиционный туркменский чайный набор с подачей национальных угощений пишме.

«Снаружи – хрустящее, внутри – мягкое, и вкус – очень насыщенный… Легкая горечь чая отлично сочетается с жирностью жареной закуски – идеальное сочетание и отличный вариант для дневного перекуса», – поделился впечатлениями корреспондент ABC.

Особого внимания посетителей удостоилась также витрина с национальными туркменскими сувенирами, включая ковры ручной работы, отражающие богатую культуру и традиции страны.

Всемирная выставка Expo 2025 открылась месяц назад и продолжит свою работу в Осаке до осени текущего года.