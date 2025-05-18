Международная выставка «Белый город Ашхабад» соберёт 400 делегатов из 30 стран

XXIV Многопрофильная международная выставка и конференция «Белый город Ашхабад» пройдет в туркменской столице 24-25 мая, собрав более 400 делегатов из 30 стран и представив не менее 150 выставочных стендов. Организаторами масштабного форума выступают хякимлик города Ашхабад, Торгово-промышленная палата Туркменистана и хозяйственное общество «Туркмен Энергия Форум».

Мероприятие объединит представителей государственных структур, частного сектора, научных кругов, международных организаций, финансовых институтов и инвесторов со всего мира. Участники обменяются опытом в области градостроительства, экотехнологий, цифровизации городской среды и обсудят перспективные проекты по созданию комфортной, безопасной и «умной» городской инфраструктуры.

Среди почетных гостей форума ожидаются, Ахмет Чалык – Председатель совета директоров группы компаний «Çalık Holding», Фу Цюй – Директор компании «Changsha Zoomlion Environmental Industry Co. LTD», Лю Сюй – Президент Китайской национальной корпорации по импорту и экспорту комплектного оборудования (CNTIC), Владимир Петрук – Управляющий директор компании «Интербудмонтаж», Осман Бозкурт – Вице-президент компании «Rönesans Holding», Лю Сюй – Президент Китайской национальной корпорации по импорту и экспорту комплектного оборудования (CNTIC).

Выставка и конференция призваны продемонстрировать стремление Туркменистана и его столицы к активному международному сотрудничеству, инновационному развитию и устойчивому будущему. Форум также подчеркнет роль Ашхабада как центра миротворческих инициатив, где гармонично сочетаются культурное наследие, передовые технологии и экологическая ответственность.

Регистрация для участия в международной конференции открыта до 20 мая 2025 года на официальном сайте мероприятия.