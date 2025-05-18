Книжная акция «Весёлое лето» прошла в школе Ашхабада

16 мая в 29-й средней школе с углубленным изучением иностранных языков города Ашхабада прошла книжная акция под названием «Весёлое лето», приглашающая учащихся совершить путешествие в мир интересных книг и призванная привить у них интерес к чтению, чтобы дети могли продолжить читать и во время и летних каникул.

Большой интерес у школьников вызвали ярко оформленные выставка книг, представленная Государственной детской библиотекой Туркменистана имени Базара Аманова, а также книжная выставка-продажа, организованная книжными магазинами Торгового объединения «Туркменкитап» Туркменской государственной издательской службы, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

В рамках мероприятия дети читали стихи на разных языках, отрывки из литературных произведений.

Для присутствующих на мероприятии школьных библиотекарей города Аркадага и Ашхабада акция стала уникальным примером взаимного обмена опытом.

Организатором мероприятия выступило Министерство образования Туркменистана и Главное управление образования города Ашхабада.