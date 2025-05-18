За четыре месяца транзитный грузооборот в Туркменистане увеличился почти на 20%

В Туркменистане транзитный грузооборот за январь-апрель 2025 года увеличился почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на сайте таможенной службы Туркменистана.

Через государственную границу транзитом перевезено более 2 млн. тонн товаров, при этом объем автомобильных грузоперевозок увеличился почти на 25%, а железнодорожных — на 6%.

Данные показатели – результат проводимой программной работы по развитию транспортно-логистических и транзитно-транспортных коридоров, увеличению объема грузооборота через таможенную границу, созданию благоприятных условий для оперативной транспортировки транзитных грузов и бесперебойного движения транспортных средств.

Реконструкция таможенных постов в пунктах пропуска на государственной границе, укрепление их материально-технической базы, а также широкое внедрение информационных систем и информационных технологий в таможенную деятельность позволили увеличить пропускную способность таможенных постов, отмечает источник.