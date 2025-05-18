В ауле Ставропольского края провели мероприятие к 30-летию нейтралитета Туркменистана

В ауле Эдельбай Благодарненского района Ставропольского края Консульство Туркменистана в Российской Федерации (г.Астрахань) и местная средняя общеобразовательная школа №14 провели торжественное мероприятие, посвящённое Международному году мира и доверия и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

В мероприятии приняли участие представители администрации района, деятели культуры и образования, а также студенты из Туркменистана.

В рамках акции состоялось возложение цветов к памятнику великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

Гостям мероприятия представили творческую культурную программу: выразительное чтение, песни, музыкальные и фольклорно-танцевальные номера.

Лучшие участники акции были награждены памятными подарками от Консульства Туркменистана в РФ, сообщает МИД Туркменистана.