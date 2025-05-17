Павильон Туркменистана впечатлил гостей Russia Halal Expo продукцией высокого качества

Павильон Туркменистана впечатлил гостей Russia Halal Expo продукцией высокого качества

Делегация Туркменистана представила широкий ассортимент экологически чистой сельскохозяйственной продукции на международной выставке «Russia Halal Expo 2025», проходящей в Республике Татарстан. Национальный павильон страны стал одним из центров внимания посетителей мероприятия.

Как пишет TDH, в рамках визита Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Татарстан, представители туркменской делегации организовали дегустацию сельскохозяйственной продукции для гостей выставки. Особое внимание было уделено студентам из Туркменистана, обучающимся в казанских высших учебных заведениях, и их сокурсникам.

Согласно многовековым традициям туркменского гостеприимства, посетителям предложили отведать фрукты и овощи, выращенные на плодородных землях страны. Продукция, представленная на выставке, полностью соответствует международным стандартам качества и отличается высокими вкусовыми характеристиками.

Товарный вид и вкусовые качества продукции полностью соответствуют заявленным стандартам. Все предложенные образцы признаны полезными для здоровья, говорится в сообщении.

Гости мероприятия выразили благодарность за возможность познакомиться с сельскохозяйственной продукцией Туркменистана и высоко оценили её качество и экологическую чистоту.