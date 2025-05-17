Павильон Туркменистана впечатлил гостей Russia Halal Expo продукцией высокого качества

Делегация Туркменистана представила широкий ассортимент экологически чистой сельскохозяйственной продукции на международной выставке «Russia Halal Expo 2025», проходящей в Республике Татарстан. Национальный павильон страны стал одним из центров внимания посетителей мероприятия.

Как пишет TDH, в рамках визита Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Татарстан, представители туркменской делегации организовали дегустацию сельскохозяйственной продукции для гостей выставки. Особое внимание было уделено студентам из Туркменистана, обучающимся в казанских высших учебных заведениях, и их сокурсникам.

Согласно многовековым традициям туркменского гостеприимства, посетителям предложили отведать фрукты и овощи, выращенные на плодородных землях страны. Продукция, представленная на выставке, полностью соответствует международным стандартам качества и отличается высокими вкусовыми характеристиками.

Товарный вид и вкусовые качества продукции полностью соответствуют заявленным стандартам. Все предложенные образцы признаны полезными для здоровья, говорится в сообщении.

Гости мероприятия выразили благодарность за возможность познакомиться с сельскохозяйственной продукцией Туркменистана и высоко оценили её качество и экологическую чистоту.