Заместитель Регионального директора ЮНФПА по Восточной Европе и ЦА посетил Туркменистан

С 12 по 16 мая в Ашхабаде с визитом находился заместитель Регионального директора Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) по Восточной Европе и Центральной Азии Клаус Бек.

В ходе визита он принял участие в Центральноазиатской конференции по изменению климата (ЦАКИК) и провел встречи с национальными партнерами и партнерами по развитию для продвижения программы ЮНФПА в области репродуктивного здоровья и прав, гендерного равенства и расширения прав и возможностей молодежи.

В ходе конференции Клаус Бек участвовал в панельной дискуссии, посвященной вопросам климатической справедливости, с акцентом на принципах справедливого перехода, социальной инклюзивности, экономической справедливости и поддержки уязвимых групп. В этом контексте он уделил особое внимание долгосрочным последствиям изменения климата (экстремальная жара, качество воздуха, стихийные бедствия, связанные с климатом) для здоровья и благополучия женщин и девочек и их репродуктивного здоровья и прав, включая неблагоприятные исходы беременности и родов, а также состояния новорожденных. Клаус Бек также представил рекомендации по адаптационным мерам для смягчения этих последствий, связав их с Определяемыми на национальном уровне вкладами (NDCs) 3.0 и процессами Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP30) для согласования региональных усилий с глобальной климатической повесткой дня и согласованными климатическими обязательствами.

Кроме того, он затронул важнейшее пересечение изменения климата с репродуктивным здоровьем, гендерным равенством и расширением прав и возможностей молодежи, подчеркнув важность миссии ЮНФПА в Туркменистане.

В ходе встреч Клауса Бека с национальными партнерами и партнерами по развитию ЮНФПА обсуждались дальнейшие возможности сотрудничества в Туркменистане.

Программа визита также включала посещение учреждений здравоохранения, в том числе Научно-клинического центра охраны здоровья матери и ребенка «Эне Мяхри» и Дома здоровья № 10 в Ашхабаде для ознакомления с эффективностью сотрудничества с ЮНФПА в области репродуктивного здоровья.