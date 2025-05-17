Гурбангулы Бердымухамедов и Владимир Путин отметили развитие отношений Туркменистана и РФ

В рамках рабочего визита в Казань Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает TDH.

В ходе беседы Президент России выразил признательность Национальному Лидеру туркменского народа за участие в XVI Международном экономическом форуме «Россия-Исламский мир: KazanForum 2025», подчеркнув значимость данного мероприятия. Владимир Путин также передал приветствия и пожелания Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.

Гурбангулы Бердымухамедов поздравил российского лидера с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и выразил благодарность за приглашение принять участие в форуме.

Собеседники отметили динамичное развитие туркмено-российских отношений, основанных на принципах дружбы, доверия и взаимопонимания, в различных областях, включая политико-дипломатическую сферу и сотрудничество в рамках региональных и международных организаций.

Стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений на благо народов обеих стран.