В ходе визита в Казань Гурбангулы Бердымухамедов проведет встречи с руководством РФ

В ходе визита в Казань Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов проведет ряд встреч с руководством России и высокими представителями российского правительства, сообщает TDH.

По данным агентства, Гурбангулы Бердымухамедов отбыл в столицу Татарстана для участия в Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2025».

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана посетит форум в качестве почетного гостя. Участие Туркменистана в этом мероприятии рассматривается в контексте обширной повестки взаимодействия с Российской Федерацией и исламским миром, направленного на развитие долгосрочных партнерских связей в политике, экономике, торговле, культурной и гуманитарной сферах.

Республика Татарстан занимает особое место в международном сотрудничестве Туркменистана благодаря своему мощному ресурсно-промышленному потенциалу и историческим связям между двумя народами. За последнее время отношениям между Туркменистаном и Татарстаном придан дополнительный импульс, что выводит их на новый уровень.

В рамках форума проходит международная выставка «Russia Halal Expo 2025», где национальная экспозиция Туркменистана традиционно является одной из самых представительных. На ней демонстрируется широкий спектр товаров туркменских производителей, представляющих различные отрасли национальной промышленности и сельского хозяйства.

Визит делегации Туркменистана во главе с Национальным Лидером туркменского народа в Казань призван стать значимым событием в процессе развития туркмено-российского межгосударственного сотрудничества, а также значительно укрепить связи страны с государствами Исламского мира, говорится в сообщении.