В Туркменистане обсудили национальный план по борьбе с туберкулезом на 2026-2030 годы

14 мая в Ашхабаде страновой офис ВОЗ провел встречу с национальной рабочей группой по разработке Национального стратегического плана по борьбе с туберкулезом в Туркменистане на период 2026-2030 годы.

В работе встречи принял участие эксперт Европейского регионального бюро ВОЗ Михаил Волик, сообщается в пресс-релизе ВОЗ.

Основная цель встречи — представить обновленную версию стратегического документа, а также обсудить календарный график и последующие меры для повышения эффективности борьбы с туберкулезом в стране.

М.Волик подчеркнул значимость скоординированных усилий в противодействии туберкулезу и заверил, что ВОЗ неизменно поддерживает Туркменистан в достижении национальных целей в области общественного здравоохранения.