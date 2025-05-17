В турецкой Алании открылась фотовыставка к 30-летию нейтралитета Туркменистана
Сегодня в провинции Алания Турецкой Республики открылась фотовыставка, приуроченная к празднованию 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана.
Организатором выставки выступило Посольство Туркменистана в Турции совместно с университетом Алании.
В церемонии открытия приняли участие известные деятели культуры, представители общественно-политических организаций Турции, средств массовой информации и студенческая молодёжь.
Фотоэкспозиция отразила успешность и продуманность градостроительной политики руководства Туркменистана, нацеленной на повышение уровня жизни населения, создание полноценных условий для труда и отдыха людей, сообщается в пресс-релизе туркменского дипведомства.