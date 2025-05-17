В Плоешти прошла конференция в честь 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана

В румынском городе Плоешти 15 мая прошла международная конференция, приуроченная к празднованию 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана.

Конференция под названием «30 лет нейтралитета Туркменистана — вклад в дело мира и доверия» была организована посольством Туркменистана в Румынии совместно с Нефтегазовым университетом Плоешти и собрала на одной площадке дипломатов, учёных и студентов.

Как сообщает МИД Туркменистана, с приветственными словами к участникам обратился ректор университета профессор Алин Динита и Государственный секретарь Минэнерго Румынии Павел Касьян Нитулеску, подчеркнувший значимость энергетического сотрудничества.

С основным докладом выступил туркменский дипломат, посол Аннамаммет Аннаев, который подробно осветил внешнеполитические приоритеты Туркменистана, подчеркнув значимость постоянного нейтралитета как основы мирной дипломатии и модели ответственного международного поведения.

Отдельное внимание было уделено экономическим аспектам, включая проект транспортного коридора «Каспийское море — Чёрное море».

В завершение конференции была организована культурная программа, которая включала выступление тюрколога Маргареты Аслан о наследии Махтумкули Фраги и показ видеопрезентации. Гостям были предложены традиционные блюда туркменской кухни.