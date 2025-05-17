«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, обыграв «Эспаньол»

«Барселона» стала новым чемпионом Испании по футболу, обеспечив себе титул за два тура до конца сезона после победы над «Эспаньолом» со счетом 2:0 в матче 36-го тура Ла Лиги.

Решающая встреча, состоявшаяся на поле соперника, завершилась уверенной победой сине-гранатовых. Счет был открыт на 53-й минуте, когда молодой вингер «Барселоны» Ламин Ямаль нанес великолепный удар в верхний угол ворот, не оставив шансов голкиперу хозяев.

Положение «Эспаньола» осложнилось на 80-й минуте матча, когда защитник команды Леандро Кабрера получил прямую красную карточку за грубое нарушение, оставив свою команду в меньшинстве.

Окончательный результат был установлен в компенсированное время второго тайма. Ламин Ямаль, уже отметившийся голом, выступил в роли ассистента, отдав результативную передачу на Фермина Лопеса, который поставил точку в матче, забив второй мяч в ворота соперников.

Благодаря этой победе команда под руководством Ханси Флика набрала 85 очков в турнирной таблице и стала недосягаемой для ближайшего преследователя — мадридского «Реала». Этот чемпионский титул стал для «Барселоны» 28-м в истории клуба.