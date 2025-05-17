«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, обыграв «Эспаньол»

«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, обыграв «Эспаньол»

«Барселона» стала новым чемпионом Испании по футболу, обеспечив себе титул за два тура до конца сезона после победы над «Эспаньолом» со счетом 2:0 в матче 36-го тура Ла Лиги.

Решающая встреча, состоявшаяся на поле соперника, завершилась уверенной победой сине-гранатовых. Счет был открыт на 53-й минуте, когда молодой вингер «Барселоны» Ламин Ямаль нанес великолепный удар в верхний угол ворот, не оставив шансов голкиперу хозяев.

Положение «Эспаньола» осложнилось на 80-й минуте матча, когда защитник команды Леандро Кабрера получил прямую красную карточку за грубое нарушение, оставив свою команду в меньшинстве.

Окончательный результат был установлен в компенсированное время второго тайма. Ламин Ямаль, уже отметившийся голом, выступил в роли ассистента, отдав результативную передачу на Фермина Лопеса, который поставил точку в матче, забив второй мяч в ворота соперников.

Благодаря этой победе команда под руководством Ханси Флика набрала 85 очков в турнирной таблице и стала недосягаемой для ближайшего преследователя — мадридского «Реала». Этот чемпионский титул стал для «Барселоны» 28-м в истории клуба.