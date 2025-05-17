Арбитр из Аркадага назначен на матч 11-го тура ЧТ «Алтын Асыр» – «Ахал»

Бригада арбитров во главе с Б.Атдыевым из города Аркадаг назначена на матч 11-го тура чемпионата Туркменистана по футболу между ашхабадским «Алтын Асыром» и «Ахалом» из Анау, сообщается на сайте Федерации футбола Туркменистана (ФФТ).

Помогать Атдыеву будут ассистенты И.Курамбаев (Дашогуз), М.Шаназаров (Мары). Резервный арбитр А.Бегназаров (Мары), инспектор матча – Азат Хаджиполатов (Балканабад).

Встреча между «Алтын Асыром» и «Ахалом» пройдет в Бюзмейинском этрапе Ашхабада 18 мая и начнется в 17:45 по местному времени.

Другие назначения на 11-й тур чемпионата Туркменистана:

17 мая, суббота

«Ашхабад» – Копетдаг» – 17:30, стадион «Ниса», арбитр – Э.Аннамурадов

«Шагадам» – «Аркадаг» – 17:00, стадион «Шагадам», арбитр – С.Гурбанов

«Мерв» – «Небитчи» – 18:00, стадион «Мерв», арбитр – Ресул Мамедов