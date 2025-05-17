Авиакомпания «Туркменистан» объявляет набор на обучение пилотов в Турции

Акционерное общество открытого типа «Авиакомпания «Туркменистан» объявляет о наборе кандидатов на четырехлетнее обучение по специальности пилота в Университете Авиационного объединения Турецкой Республики.

Согласно опубликованному сообщению в газете «Mugallymlar gazeti», к поступлению приглашаются граждане Туркменистана мужского пола, не достигшие 25 лет, имеющие как минимум общее среднее образование и военный билет. Кандидаты должны соответствовать медицинским требованиям для пилотов (ICAO), установленным Медицинским центром агентства «Туркменховаёллары».

Зачисление производится на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов. Обучение начинается после прохождения предварительного собеседования в авиакомпании «Туркменистан», испытаний с представителями турецкого университета и медицинского обследования в Анкаре.

Прием документов осуществляется до 15 июля этого года в Ашхабаде. Среди необходимых документов: анкета установленного образца, паспорт с копией, военный билет с копией, документы об образовании, медицинская справка, характеристика с последнего места учебы или работы, фотографии размером 3х4 см (8 штук) и другие документы.

Вступительные экзамены пройдут с 21 июля по 10 августа в Школе подготовки работников воздушного транспорта агентства «Туркменховаёллары» в Ашхабаде. Экзамены будут проводиться по английскому языку (умение говорить, писать и читать на английском), математике и физике. Знание других иностранных языков приветствуется.

Важным условием является заключение трехстороннего договора (между авиакомпанией, студентом и поручителем) об обучении в зарубежном вузе. Согласно договору, выпускник обязуется отработать в авиакомпании по полученной специальности не менее 10 лет после успешного окончания вуза. Оплата обучения производится за счет авиакомпании, однако дополнительные расходы (оформление визы, медицинская страховка, ежедневное питание, связь и транспортные расходы) покрываются за счет кандидата.

Документы принимаются по адресу: город Ашхабад, улица А. Аннаева, Акционерное общество открытого типа «Авиакомпания «Туркменистан». Телефоны для справок: 23-47-88, 23-02-61.