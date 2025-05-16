Туркменские спортсмены завоевали 21 медаль на чемпионате мира по фудокан-карате

На чемпионате мира по фудокан-карате среди детей в Польше туркменские спортсмены завоевали 21 медаль – 7 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых, сообщила Федерация традиционного каратэ Туркменистана.

Турнир состоялся с 4 по 13 мая в польском городе Пулавы и собрал около 3 000 спортсменов из 47 стран мира.

Золотые медали в копилку сборной Туркменистана принесли: Нургельды Аннагурбанов, Хемра Бегджанов, Максатгельды Гельдыев, Селим Муратдурдыев, Эзиз Зекерьяев, Черкез Муратдурдыев, Ибрагим Шагулыев.

Серебряные медали завоевали: Максатгельды Гельдыев, Кемал Атаев, Мейлис Чарыев, Базарбай Одаев, Ыхлас Аннагурбанов.

Бронзовых медалей удостоены: Сердар Байрыев, Ислам Улугбеков, Хемра Бегджанов, Эзиз Зекерьяев, Кемал Атаев, Силап Тойлымырадов, Мейлис Чарыев, Базарбай Одаев.