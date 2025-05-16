Приём документов в вузы Синьцзяна открыт для граждан Туркменистана

Министерство образования Туркменистана объявило о начале приема документов для поступления в высшие учебные заведения Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики на 2025/2026 учебный год по программам высшего профессионального образования (бакалавриат). Документы принимаются с 12 по 21 мая 2025 года в Туркменском государственном университете имени Махтумкули.

К участию в конкурсе приглашаются граждане Туркменистана в возрасте от 18 до 25 лет (на 31 августа 2025 года), имеющие общее среднее образование и владеющие английским языком. Преимущество получат кандидаты, имеющие сертификаты SAT, TOEFL, IELTS или HSK, а также победители государственных предметных олимпиад и участники международных конкурсов.

Для участия необходимо предоставить полный пакет документов, включающий заявление по установленной форме, характеристику с места учебы или работы, фотографии, дипломы об образовании с приложениями, медицинскую справку установленного образца и другие документы. Все переводы документов должны быть выполнены на английском языке.

По результатам предварительного отбора кандидаты с высокими показателями будут приглашены на собеседование по общеобразовательным предметам, которое состоится 24 мая 2025 года в Туркменском государственном университете имени Махтумкули. Информацию о специальностях, количестве мест и условиях обучения можно получить в приемной комиссии университета.

С полным списком специальностей вы можете ознакомиться, скачав документ по ссылке.