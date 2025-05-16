Посол Туркменистана обсудил с замминистра культуры Грузии перспективы сотрудничества

Посол Туркменистана в Тбилиси Довлетмырат Сейитмаммедов провел встречу с заместителем министра культуры Грузии Гиоргием Мирцхулава, в ходе которой стороны обсудили перспективы двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба туркменского диппредставительства.

Стороны с удовлетворением отметили динамичный рост туркмено-грузинских отношений по широкому спектру направлений. Особое внимание было уделено роли взаимных Дней культуры в укреплении культурных связей между двумя странами.

Дипломат проинформировал грузинскую сторону о планируемых в Туркменистане и за рубежом торжественных мероприятиях по случаю объявления 2025 года «Международным годом мира и доверия» и 30-летия нейтралитета Туркменистана. Посольство намерено провести серию мероприятий совместно с представителями министерств и ведомств Грузии, а также научной и творческой интеллигенцией.

Сейитмаммедов выразил благодарность грузинской стороне за поддержку и соавторство резолюции «Постоянный нейтралитет Туркменистана», принятой консенсусом на Генеральной Ассамблее ООН 21 марта текущего года.

В свою очередь, Мирцхулава отметил высокую динамику культурных связей между двумя странами и подтвердил готовность Грузии к дальнейшему активному сотрудничеству.