Посол Туркменистана выступил перед австрийскими парламентариями

Чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Вене Хемра Аманназаров выступил с презентацией своей страны в австрийском парламенте.

В своем выступлении он рассказал о политических и социально-экономических событиях в Туркменистане, подчеркнув инициативы и усилия руководства страны по укреплению демократических институтов, продвижению инклюзивного управления и содействию устойчивому экономическому росту. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Туркменский дипломат особое внимание уделил развитию регионального партнерства, рассказав об активной роли Туркменистана в таком формате сотрудничества, как Центральная Азия — Европейский Союз, включая успешное проведение 20-й Министерской встречи ЕС — ЦА в Ашхабаде.

На встрече была подтверждена общая заинтересованность в расширении диалога, взаимосвязанности и совместных инициатив между регионами.

Австрийские парламентарии выразили готовность к дальнейшему укреплению межпарламентского сотрудничества с Туркменистаном и с другими странами Центральной Азии, отмечает источник.