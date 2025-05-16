Первому президенту Татарстана вручены памятные золотые и серебряные знаки Туркменистана

Государственному советнику Республики Татарстан, первому Президенту республики Минтимеру Шаймиеву вручены памятные золотые и серебряные знаки Туркменистана «300 лет Махтумкули Фраги».

Награды вручил 15 мая посол Туркменистана в России Эсен Айдогдыев по поручению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Как сообщается на сайте туркменского дипведомства, это событие стало показателем признания выдающегося вклада Минтимера Шаймиева в фундамент отношений дружбы, братства и эффективного экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Татарстаном и Туркменистаном, его заслуг в упрочение и развитие межгосударственного туркменско-российского стратегического партнерства.

Эсен Айдогдыев, тепло поздравив Минтимера Шаймиева с вручением памятных знаков, от имени Президента Туркменистана и Национального Лидера туркменского народа пожелал ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов в многогранной политической и общественной деятельности, отмечает источник.