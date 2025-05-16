В Туркменистане 19 мая объявили нерабочим днем

Президент Сердар Бердымухамедов подписал указ о переносе выходного дня, связанного с празднованием Дня Конституции и Государственного флага Туркменистана, с 18 на 19 мая (понедельник). Об этом сообщила информационная программа «Ватан» национального телевидения.

Согласно документу, решение принято «в целях создания благоприятных условий для торжественного празднования Дня Конституции Туркменистана и Государственного флага Туркменистана, комфортного отдыха населения страны».

Указ предписывает всем ведомствам, предприятиям и организациям независимо от формы собственности обеспечить его исполнение в соответствии с частью 2-й статьи 81-й Трудового кодекса Туркменистана.