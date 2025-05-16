В Туркменистане аккредитован новый посол Литовской Республики

15 мая Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гульманова приняла верительные грамоты у вновь назначенного чрезвычайного и полномочного посла Литовской Республики в Туркменистане Кястутиса Васкелявичюса.

В ходе встречи спикер Меджлиса ознакомила посла с основными направлениями внешней политики Туркменистана, а также с успешно реализуемыми масштабными национальными программами и комплексными реформами, структурой Меджлиса и его многогранной работой.

Кястутис Васкелявичюс выразил удовлетворение теплым приемом и отметил, что для него большая честь представлять свою страну в Туркменистане, который широко известен в мире своей миролюбивой политикой.

В завершение встречи была выражена уверенность в том, что дружественные, плодотворные отношения между Туркменистаном и Литовской Республикой получат дальнейшее развитие, наполнятся новым, конкретным содержанием, сообщается на сайте Меджлиса Туркменистана.