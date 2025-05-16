В МИД Туркменистана состоялась встреча с новым послом Литвы

Сегодня новый посол Литовской Республики в Туркменистане (с резиденцией в Баку) Кястутис Вашкелявичюс вручил копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Туркменистана Ахмету Гурбанову.

Поздравив посла с назначением на ответственный пост, А.Гурбанов выразил готовность туркменской стороны оказывать содействие и поддержку в осуществлении его дипломатической миссии. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Туркменская сторона также выразила надежду на участие представителей Литвы в работе международного форума, который состоится 12 декабря этого года в Ашхабаде по случаю Международного года мира и доверия и 30-летия постоянного нейтралитета.

Посол Кястутис Вашкелявичюс заверил, что приложит все усилия для развития туркмено-литовского сотрудничества.