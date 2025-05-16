В Казани открылись KazanForum 2025 и Russia Halal Expo

В Казани состоялось официальное открытие Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2025». Торжественная церемония прошла на площадке «Казань Экспо» при участии заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина и Раиса Татарстана Рустама Минниханова, сообщается на сайте Раиса РТ.

Параллельно с основным форумом начала работу Международная выставка Russia Halal Expo, демонстрирующая последние новинки халяль-индустрии. На выставке представлены продукция и услуги из 12 стран мира и 11 субъектов Российской Федерации.

Экспозиция предоставляет уникальную возможность для бизнеса ознакомиться с передовыми разработками в сфере халяль и установить новые деловые контакты на международной площадке.

KazanForum 2025, объединяющий представителей России и исламского мира, продлится в столице Татарстана до 18 мая.