В Ашхабаде прошла конференция к Дню Конституции и Государственного флага Туркменистана

15 мая в Центре общественных объединений Туркменистана была проведена научно-практическая конференция «Конституция Туркменистана – правовая гарантия постоянного нейтралитета страны, Государственный флаг – символ международного мира», приуроченная к празднованию Дня Конституции и Государственного флага Туркменистана. Об этом сообщается на сайте Меджлиса.

Форум организован Халк Маслахаты Туркменистана, Меджлисом Туркменистана совместно с Министерством иностранных дел, Министерством образования, политическими партиями и общественными объединениями страны.

В работе конференции приняли участие депутаты Меджлиса, члены Халк Маслахаты города Ашхабада, представители Демократической партии Туркменистана, общественных объединений, различных отраслей экономики страны, средств массовой информации, учёные, преподаватели и молодёжь.

В выступлениях делегатов отмечалось, что совместное празднование знаменательной даты в Международный год мира и доверия приобретает особый смысл и содержание.

В рамках конференции работали секции «Международный год мира и доверия: конституционно-правовые гарантии осуществления внешней политики независимого, постоянно нейтрального Туркменистана», «Возрождение новой эпохи могущественного государства – грандиозные преобразования, проводимые в области экономической политики, последовательного повышения жилищно-социального уровня жизни нашего народа», «Международный год мира и доверия: значимость международных инициатив Туркменистана в обеспечении глобальной безопасности и доверия».