Туркменистан участвует в XVIII Форуме творческой и научной интеллигенции СНГ в Душанбе

Туркменская делегация участвует в XVIII Форуме творческой и научной интеллигенции СНГ, который стартовал сегодня в Душанбе.

В этом году мероприятие проходит под девизом «Содружество Независимых Государств: новые горизонты гуманитарного сотрудничества», сообщается на сайте Исполкома СНГ.

В ходе Форума обсуждаются актуальные вопросы гуманитарного сотрудничества в СНГ.

В программе – дискуссии по четырем ключевым направлениям: историческая память и вклад народов СНГ в Великую Победу, гармоничное сочетание традиций и инноваций в культуре, современные вызовы в науке и образовании, а также роль медиа в укреплении гуманитарных связей.

«На нынешнем Форуме в ходе пленарного заседания и на дискуссионных площадках деятели науки, образования, культуры и искусства детально обсудят и определят новые приоритеты гуманитарного, культурного, образовательного и научного сотрудничества государств Содружества», – говорится в приветствии участникам Генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева.

В ходе пленарного заседания состоялось вручение межгосударственной премии «Звезды Содружества» и международной премии «Содружество дебютов».

Кроме того, проведена презентация Межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества».

Согласно программе Форума, сегодня вечером в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни состоится Концерт Молодежного симфонического оркестра СНГ, который в этом году возглавляет народный артист России, лауреат премии «Звезды Содружества» Сергей Скрипка.

Форум продлится до 15 мая.